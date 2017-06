Venden hasta en 3 mil pesos una selfie con “Thor”

Los asistentes mostraron su enojo pues aunque el evento sí vale la pena, consideran una exageración esta tarifa.Chris Hemsworth asistirá a Supanova pero el evento ha puesto tarifa a todos aquellos que deseen un autógrafo e incluso una fotografía de recuerdo: por la firma del actor cobrarán 200 dólares australiano, alrededor de 2742 pesos pesos, y 210 por las selfies, ¡el equivalente a 2 mil 879 pesos!

El diario Daily Mail preguntó a los organizadores sobre las razones de este elevado costo y explicaron que al ser “la estrella más grande en la historia del evento” deben aprovecharlo. “Sabemos que no todos pueden costearlo pero el tiempo que Chris pasará con nosotros es limitado. Pensamos que merece la pena y estamos muy contentos de tenerlo”, dijeron.

Jesus. I’ve never understood paying to meet someone pic.twitter.com/moWZH6NJrj

— SEXTINA AQUAFINA (@lisalovesbacon) 5 de junio de 2017