Veladora de altar de muertos provoca incendio en edificio histórico en Parral

Chihuahua.-Cerca de las 23:00 las pequeñas llamas de una veladora de un altar logró alcanzar que el aserrín y el papel que se utilizó para la instalación de los altares de muertos, provocara grandes llamaradas que movilizaron a las autoridades.

Durante la noche de este martes se generó un incendio en el Palacio de Alvarado, el cual fue provocado por una vela colocada en uno de los altares de muertos que se encuentran en el centro cultural.

Afortunadamente el patrimonio del Palacio de Alvarado no recibió afectaciones gracias a la reacción de los cuerpos de rescate.

El coordinador del museo, Martin Raúl Márquez, dio a conocer que sólo la pintura de donde se encontraban los altares fue afectada

Sin embargo, destacó que no se percataron que quienes instalaron los referidos altares no apagaron las llamas. Por lo que agradeció la pronta respuesta del cuerpo de bomberos y Protección Civil, quienes atendieron de inmediato el reporte logrando que las llamas no alcanzaran parte del patrimonio cultural.

Con Información de Sol de Parral