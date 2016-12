Usuarios de redes sociales, en la mira del gobierno de México

Los usuarios de las redes sociales y servicios digitales están cada vez más en la mira del gobierno mexicano. Así lo evidencian las cifras divulgadas por las compañías tecnológicas Facebook, Google, Microsoft, Twitter y Yahoo!, que emiten datos para México en sus reportes de transparencia.

Durante el primer semestre del 2016, estas compañías tecnológicas recibieron de las autoridades mexicanas unas 1,131 solicitudes de información relacionada con 1,931 cuentas de usuarios. Esto representó un aumento de 19.5% en los requerimientos gubernamentales y de 25% en el número de cuentas respecto al semestre anterior, de acuerdo con un análisis realizado por El Economista.

Entre la información entregada por las compañías a las autoridades se puede incluir desde datos básicos de los suscriptores, como el nombre y la duración del servicio, hasta los registros de la dirección IP o contenido de las cuentas y las comunicaciones. El argumento de estas solicitudes es que se tratan de cuentas relacionadas con alguna investigación judicial o una situación de emergencia.

De las empresas analizadas, Facebook fue la que recibió el mayor número de solicitudes de datos de los usuarios durante el primer semestre del año. De acuerdo con su Reporte de Transparencia dado a conocer este 22 de diciembre, la firma recibió del gobierno mexicano unas 562 solicitudes de datos relacionadas con 890 cuentas de usuarios de sus productos, incluyendo Instagram y Messenger. Estas cifras reflejan un aumento de 36.7% en el número de solicitudes y de 23.2% en las cuentas de usuarios, respecto al semestre previo.

Microsoft fue la segunda empresa que recibió más solicitudes del gobierno mexicano al registrar unas 347 peticiones relacionadas con 708 cuentas de usuarios. Esto significa un repunte de 8.7% en el número de solicitudes y de 33.3% en las cuentas de los usuarios sobre las que requirió información.

En tercer lugar, se encuentra Google, quien reveló en su Reporte de Transparencia que, en el primer semestre del 2016, las autoridades del país le enviaron 173 solicitudes de información referente a 245 cuentas de usuarios, lo que representó un crecimiento de 8.8% en el número de solicitudes y de 15.5% en la cifra de usuarios.

Finalmente están Twitter y Yahoo! Twitter, la red de microblogging, recibió unas seis solicitudes de información durante el periodo comprendido entre enero y junio del 2016, lo que significó un descenso de 25% en el número de peticiones respecto al último semestre del 2015; sin embargo, el monto de cuentas relacionadas con estas solicitudes creció casi un 200% semestralmente al pasar de 10 a 29 usuarios en el periodo reportado.

Yahoo! fue la única firma que reportó un descenso tanto en el número de solicitudes como el de número de cuentas relacionadas con estos requerimientos.En el primer semestre del 2016, las autoridades enviaron unas 43 solicitudes donde solicitaron los datos de 59 cuentas de usuarios, cuando en el semestre anterior, sumó 49 peticiones para 70 cuentas.

En el 2013 y 2014, Apple reportó haber recibido solicitudes gubernamentales de información. Para 2015 y 2016, la firma que dirige Tim Cook no ha emitido información para México.

¿Quién da más?

De acuerdo con la firma de análisis The Competitive Intelligence Unit (The CIU), Facebook es la red social que tiene una mayor penetración entre los internautas mexicanos al alcanzar el 98% de los usuarios de Internet. En segundo lugar, está Instagram -también propiedad de Facebook- al tener un alcance del 23% de los internautas mexicanos.

Y es precisamente Facebook la compañía que registró un mayor nivel de entrega de información a las autoridades mexicanas durante el primer semestre del 2016, de entre las cinco empresas que fueron analizadas por El Economista.

Facebook reveló que entregó datos en el 75.98% de las solicitudes que recibió en la primera mitad del año, porcentaje superior al 69.83% del semestre anterior. Le siguió Microsoft con un nivel de entrega de datos en el 71.18% de las peticiones, registrando así un descenso de 1.5 puntos porcentuales desde el 72.73% observado en el segundo semestre del 2015.

Google entregó información al gobierno en el 60% de las solicitudes durante los meses de enero a junio del 2016, cuando en el semestre anterior, la entrega fue en el 53% de las peticiones; mientras que Yahoo! lo hizo en el 54% de los requerimientos, un punto porcentual por debajo del 53% del semestre previo.

Twitter fue la única compañía que aseguró en su Reporte de Transparencia que no entregó información en ninguna de las solicitudes del gobierno mexicano. El semestre anterior, la compañía que comanda Jack Dorsey entregó datos en el 25% de las peticiones de las autoridades mexicanas.

Las empresas de tecnología han buscado elevar los niveles de transparencia cuando se trata de la relación que tienen con las autoridades en la entrega de información personal de los usuarios, luego de las revelaciones que hizo Edward Snowden sobre los programas de espionaje masivo realizados en secrecía por la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), explicó Katitza Rodríguez, directora de Derechos Internacionales en la Electronic Frontier Foundation (EFF).

Esas prácticas comienzan a permear en las operaciones internacionales, incluyendo en México. Por el contrario, las de telecomunicaciones de servicios digitales de México no revelan públicamente las peticiones de gobierno, sino que algunas lo hacen de forma privada y directa al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Sin embargo, estos informes no se han hecho públicos y han revelado que entidades de gobierno no facultadas por la Ley han requerido datos a estas empresas, mismas que han entregado la información en muchas ocasiones sin control alguno, según ha documentado anteriormente El Economista.

“Es muy difícil tener un debate informado con evidencia sobre el alcance de las actividades de vigilancia si no tenemos información”, consideró Rodríguez, de la EFF.