Usuario comparte la manera correcta de exprimir un limón y sorprende a muchos

La mayoría probablemente lo ha hecho de forma equivocada todo este tiempo. La explicación se dio en la red social Twitter.

Este método se aplica solo cuando usamos un exprimidor manual. Primero como siempre se parte el limón en dos y antes de comenzar el trabajo se vuelve a hacer un nuevo corte en uno de los extremos.

Luego se pone una de las partes dentro del exprimidor en una posición contraria a la normal y así el jugo irá directamente al vaso. Además se asegura que salga todo el contenido.

Ya se sabe los grandes beneficios que ofrece este fruto a la salud, pero también ahora puede servir para ayudar al bolsillo del consumidor.

Usuarios de Twitter agradecieron este sencilla explicación de Freedy. La publicación fue compartida más de tres mil veces en una semana.

So I’ve been doing this wrong my entire life … it’s all been a lie … feeling bamboozled … who am i pic.twitter.com/QZw8EbFYmj

— FREDDY (@FreddyAmazin) 13 de julio de 2017