Usar peinados apretados cambió catastróficamente su vida

Diva Hollands lucía su cabellera con este estilo de peinado por años, las consecuencias fueron dramáticas

Estados Unidos.- Diva Hollands vivió una pesadilla por su forma de peinarse durante años, situación que nunca pensó le afectara de una manera tan fuerte.

Desde pequeña ella fue bailarina de ballet, siempre lucía recogidos altos y muy apretados que la hacían lucir hermosa.

Lo que nunca imaginó fue que este estilo marcaría su vida y traería fuertes consecuencias en su vida profesional y su autoestima.

Al cumplir 18 años decidió dejar el ballet e incursionar en el mundo del modelaje, cosa que para su hermoso rostro de ojos claros y una silueta esbelta no era problema alguno; pero surgió algo inesperado, su cabello comenzó a caer

Esta problemática comenzó a causar una apariencia desagradable en su cabellera, en el área frontal comenzó a caer el cabello debido a los años de tensión que sufrió y esta situación comenzó a afectarle.

Diva se acercó a profesionales, quienes le explicaron que la causa de la caída de su cabello era los años que la sometió a esos sofisticados pero muy apretados peinados y que este problema recibe el nombre de alopecia.

Sin embargo, a pesar del “trago amargo” que esto le provocó a Diva, no fue el fin de su carrera. Este padecimiento se puede tratar y finalmente, recuperar su cabellera brindó gran felicidad y de nuevo la hermosa apariencia habitual de la joven.

Actualmente luce muy bella y presume un cabello muy sano. Decidió hacer pública su anécdota para evitar que otras personas cometan el mismo error.

Yes or no?? And which one?? pic.twitter.com/jaWdPRgpbw

— Diva Hollands (@DivaHollands) 27 de marzo de 2016