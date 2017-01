UNESCO: “Dos de cada 10 alumnos en el mundo sufren acoso y violencia escolar”

Dos de cada diez alumnos en el mundo sufren acoso y violencia escolar, indicó la UNESCO, que advierte de que el hostigamiento verbal es el más típico, pero que también ha aumentado el ejercido a través de internet y las redes sociales.

Su estudio titulado Ending the Torment: Tackling bullying from the schoolyard to cyberspace [Acabar con el suplicio: cómo abordar el acoso escolar, desde el patio del colegio al ciberespacio] calcula que cada año hay 246 millones de niños y adolescentes sometidos a una forma u otra de violencia en el entorno escolar.

El análisis, presentado en Seúl con motivo de un coloquio internacional al respecto, señala que un 34 % de niños de entre 11 y 13 años dicen haber sido acosado a lo largo de los meses precedentes al mismo, y que un 8 % de ellos dice sufrir acoso diario.

La directora general de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Irina Bokova, advirtió de que se trata de “una violación grave del derecho a la educación” y de que los colegios y centros de aprendizaje deben ser lugares seguros para todos.

El informe demuestra que la violencia en la escuela, en ocasiones ejercida por el personal educativo, está provocada por “relaciones de fuerza desiguales a menudo reforzadas por estereotipos ligados al género, la orientación sexual y otros factores que contribuyen a la marginación, como la pobreza, la identidad étnica o el idioma”.

Un sondeo sobre el acoso recogido por la Unesco y efectuado en 2016 entre 100,000 jóvenes de 19 países señala que un 25 % de los encuestados dijo haber sido acosado por su apariencia física, otro 25 % por su género u orientación sexual, y otro 25 % por su origen o nacionalidad. Uno de los colectivos más afectados es el de la comunidad LGBT (lesbianas, gay, bisexuales y/o transgénero), entre la que la prevalencia de la violencia es de tres a siete veces superior que entre el resto de alumnos.

Con Información de Rpp.pe