Una vejez segura y tranquila para las personas mayores

Con el paso del tiempo, el cuerpo sufre cambios físicos y mentales pero hay formas de brindar calidad de vida a los ancianos.

El envejecimiento es una etapa en la que tal vez, no todos los seres humanos somos capaces de llegar a vivirla pero de ser así es inevitable saltarse ese cambio.

Conforme transcurre el tiempo, el cuerpo empieza a sufrir el desgaste físico natural en cada persona. Los movimientos se vuelven más lentos; la visión pierde su agudeza visual, la alimentación se vuelve selectiva, entre otros.

Es por eso, que las personas de la tercera edad que se encuentran adaptándose a esos cambios, reciban todo el apoyo posible, en el ámbito social, familiar y personal. Si estamos rodeados de ancianos, debemos brindarles los cuidados necesarios para evitar tragedias.

Las personas mayores requieren de cuidados específicos para su cuidado.

A continuación se dará mención de algunos consejos para que su vejez sea lo más segura y tranquila posible.

-Que uno solo no cargue con toda la tarea.Quizás las mujeres de la casa (hijas, nueras, sobrinas) son las encargadas de cuidar a los ancianos, por cuestiones de filiación pero, también, por concepciones sociales.

Es bueno que todos los que viven en la misma casa se encarguen de las tareas que conlleva el cuidado de esa persona.

-No sentirse culpable. Muchos hijos o sobrinos optan por dejar a los familiares en una casa especializada en tercera edad y se sienten con mucha culpa por ello. En otros casos, no poder cumplir con las expectativas del familiar produce sensaciones similares.

Es peligroso que suban escaleras solos, es mejor si se encuentran acompañados.

Es bueno tener en cuenta que uno está haciendo lo mejor que puede, que la decisión tomada tiene que ver con varios factores y ha sido analizada, que no siempre podemos hacer todo perfecto, etc.

-Ser organizado. Esta es la clave no solo para cuidar ancianos, sino para la vida en general. En este caso en particular, es bueno planificar con tiempo y ser ordenado.

Por ejemplo, no equivocarse con la medicación, tener siempre a mano los teléfonos de las emergencias o médicos, avisar a los vecinos y familiares si se necesita ayuda.

Si se encuentran enfermos es recomendable no quedarse sin los medicamentos a la mano, realizar con antelación los trámites en la clínica u hospital, saber correctamente los horarios de toma de pastillas y hasta colocar alarmas para no dejar pasar las actividades anteriores.

Si realizan actividades recreativas se mantendrán felices y ocuparan su tiempo.

– Aprender sobre el cuidado de personas mayores. Existen diversos cursos o grupos de apoyo para familiares de personas enfermas o de tercera edad que se quedan en casa.

Puede ser un lugar perfecto para aprender sobre lo más importante que hay que tener en cuenta y hasta para escuchar opiniones con gente que se encuentra en la misma situación que uno.

– Vigilarlos para que no sufran accidentes en el hogar. Los ancianos son personas frágiles que no se percatan del peligro tan facilmente, es mejor que no suban escaleras solos, que no utilicen utensilios de cocina peligrosos, etc.

Con información de Mirror.