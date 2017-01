“Una pérdida de tiempo renegociar TLC con EU”: Zedillo

Ciudad de México.- En un artículo editorial publicado en The Washington Post, el expresidente de México, Ernesto Zedillo, dio a conocer su postura acerca del problema en la relación México-Estados Unidos.

Indicó que el gobierno de México siempre ha sido respetuoso con Donald Trump, desde que este era candidato a la presidencia, y explicó que el presidente Enrique Peña Nieto ha pagado un alto costo político por tratar de hacer las cosas de manera constructiva con el vecino país.

Sin embargo, señaló que es un momento en que la administración federal debe asumir que ya no es posible llegar a ningún acuerdo que pudiera beneficiar a ambas partes, incluso, dijo que lo más probable es que el presidente Trump no renegociará el TLCAN, sino que lo cancelará de manera definitiva y que es momento de ya no hacerle caso a los deseos caprichosos del presidente Trump pues esto ha demostrado ser inútil y lo consideró una pérdida de tiempo.

Señaló que si ha habido alguien beneficiado en este acuerdo comercial ha sido Estados Unidos debido a su capacidad tecnológica y empresarial, pues se han adaptado a la nueva forma del comercio internacional.

Asimismo, indicó que si bien el TLC ha sido una herramienta invaluable para México, se trata de solo una de las muchas herramientas disponibles para alcanzar los objetivos de crecimiento económico en el país, por lo que México deberá reforzar su apertura a nuevas políticas económicas.

Confió en que este cambio en la economía nacional propiciará condiciones que mejorarán la posición de México en el mercado mundial, consolidándolo como un lugar propicio para empresas globales que creen nuevos mercados, buscando un impulso similar al que se tuvo con la implantación de las reformas que hizo el gobierno federal.

Explicó que es probable que Trump intente poner más obstáculos a la economía mexicana, pero que, en ese caso, las autoridades deben recurrir a las herramientas proporcionadas por organismos supranacionales como la Organización Mundial de Comercio.

En cuanto al muro fronterizo, Zedillo dijo que es poco lo que el gobierno mexicano puede hacer al respecto, puesto que es una de las obsesiones de presidente de Estados Unidos, quien quiere construir “un elefante blanco en su propio territorio” y señaló que los mexicanos lo rechazan y que no se debe utilizar ni una pulgada del territorio nacional para construir una “estructura tan abominable”.

“Todos los mexicanos estamos detrás del presidente Peña Nieto cuando le dice a Trump que no vamos a pagar por su extravagante proyecto, ofensivo e inútil”, concluyó.

Fuente: www.zocalo.com.mx