Una mujer denunció a quien le gritó guapa en la calle. Estas son sus razones

¿Denunciar? Pero si solo te gritaron “¡guapa!” Hay cosas mas importantes. No era para tanto. Solo quieres llamar la atención. Pero ni estás guapa.

Esas son algunas de las críticas que le lanzaron en redes sociales a Tamara de Anda, una comunicadora y periodista mexicana que es conocida en Twitter como @Plaqueta, después de que diera a conocer que denunció a un taxista en la Ciudad de México, porque le gritó “¡guapa!” en la calle.

“Acá el taxista que me acosó. Los policías ya agarraron sus documentos”, publicó Tamara. “Sí vamos a proceder con @JusticiaCivica como falta administrativa. Ya me van a dar mi turno, como en el departamento de carnisalchichonería”.

Tamara aprovechó que al registrarse el incidente pasó por el lugar una grúa de la Policía de Tránsito, así que lo comentó con ellos y los policías le pidieron sus documentos al taxista, para luego pedir que se trasladar al Juzgado Cívico.

Ya en las instalaciones del Juzgado Cívico de Buenavista, el conductor se defendió. “Sólo fue un piropo. ¡Pero luego la señorita se regresó a insultarme! ¡Me llamó ‘Maldito acosador’!”, dijo el conductor, de acuerdo con el relato de Tamara.

A fin de cuentas, agregó, el conductor del taxi no pagó la multa y se le impuso como sanción pasar la noche en el Centro de Sanciones Administrativas, conocido como Torito.

En tanto, en redes sociales, llegaron a la cuenta de @plaqueta críticas, burlas y ataques, en un debate que llegó a ser trending topic, ya que otros elogiaron lo que hizo.

En entrevista con Animal Político, Tamara dijo que en la CDMX el acoso a las mujeres es constante, y que desde hace tiempo decidió enfrentar a las personas que incurran en ese tipo de agresiones, para dejar atrás la idea de que las mujeres deben bajar la cabeza y aguantarse.

“Casi no hay día sin que alguien me grite en la calle, desde guapa, que me parece es una de las expresiones más leves, hasta te quiero coger, te quiero violar”, relató.

“Lo que ha dicho la gente es que muy exagerado lo que hice por un ‘guapa’, pero no es la palabra, es la intención de un tipo que avienta la piedra y esconde la mano, y todavía me tira de a loca”, dijo en referencia a que cuando confrontó al taxista, este negó que el grito de “guapa” se lo hubiera dirigido a ella.

El conductor, relató Tamara en una crónica en el medio www.maspormas.com, se burló cuando le dijo que había incurrido en una falta administrativa, y que podían aplicarle una multa.

En la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, se establece que es una infracción contra la dignidad de las personas “vejar o maltratar física o verbalmente a cualquier persona”.

Respecto a las críticas, Tamara dijo que no le parece una exageración presentar una denuncia porque le hayan gritado “guapa”, porque un grito así en la calle fue una agresión, una forma de demostrar poder y dominio sobre las mujeres, cuando van solas por la calle.

“Acoso es acoso, hay varios niveles, pero no vamos a estar diciendo que solo fue tantito, que se pasó nomás tantito”, mencionó.

“Los defensores del piropo dicen que es una tradición mexicana, pero siempre son hombres, porque a las mujeres nos caga, ellos nunca lo han tenido que enfrentar, por eso pueden decir que es una exageración”, agregó.

Otra crítica que le hicieron en redes es que hay casos mucho más graves, y por qué las autoridades tenían que enfocarse en ella, si “solo” le habían gritado guapa.

En ese sentido, ella comentó que este incidente es el inicio o parte de un sistema que lleva a situaciones más graves contra las mujeres, en el que un hombre se siente con el derecho de juzgar y comentar sobre los cuerpos de las mujeres, por lo que es importante atacarlo también.

“Si atacamos un mini-problema que pertenece a un problema más grande, pues vamos por buen camino”, comentó.

En cuanto a por qué hizo público su caso (en su cuenta de Twitter tiene más de 33 mil seguidores), Tamara dijo que le pareció importante hacer visible lo ocurrido, para que otras mujeres sepan cómo proceder cuando alguien trate de intimidarlas o las agreda en la calle.

El proceso para presentar la denuncia en el Juzgado Cívico, relató, fue sencillo, lo cual le sorprendió. “No fue nada traumático, como toda la burocracia no es agradable, pero en todo momento me sentí apoyada, nadie me cuestionó, nadie me dijo ‘seguramente lo estás inventando’, para nada”, relató @plaqueta.

Además de las críticas en redes por este caso, ella dijo que también ha recibido amenazas. Con todo y la polémica que desató, ella considera que valió la pena, con tal de mostrar a las mujeres que tienen una herramienta jurídica para defenderse o contrarrestar el acoso, y desalentar a aquellos que quieran incurrir en agresiones.

“Lo volvería a hacer”, concluyó.