Una madre sube las fotos de su hijo en la laguna de Disney una hora antes de la tragedia

Jennifer Venditti ha compartido en Facebook las fotos de su hijo Channing, de tres años, que se metió en la ‘Laguna de los Siete Mares’ del Grand Floridian Resort & Spa en Orlando, apenas una hora antes de que un niño falleciera tras ser arrastrado al agua por un caimán.

Venditti quiere defender a la familia del pequeño de las duras críticas que han recibido por la muerte del menor. Ahora, dice que recuerda con miedo que su hijo hubiera estado jugando en el mismo sitio donde Lane Graves fue arrastrado por el caimán.

Madre e hijo posan en la laguna | Facebook

Así dice la carta:

“RECEN, RECEN por la familia y por aquellos que fueron testigos de este trágico acontecimiento. Hice estas fotos entre las 8-8:30h en el mismo lugar donde a las 9 tuvo lugar el incidente. Los helicópteros sobrevolaron la zona hasta la 1 am y volvieron al amanecer. No me puedo imaginar que alguien pudiera dormir sabiendo que un helicóptero estaba buscando a un niño desaparecido después de ser arrastrado por un cocodrilo. No puedo evitar preguntarme si mi hijo y yo jugamos con él o si hablé con su madre. ¿Cómo uno se va a casa sin su bebé a cuestas? 💔 He visto los mensajes que critican a los padres. Les puedo asegurar que los cocodrilos no estaban en mi mente en absoluto cuando Channing estaba en el agua: Es una playa pequeña, rodeada de piscinas, toboganes de agua, un restaurante y unas fogatas. No puedo concebir que un cocodrilo estuviera en un espacio tan pequeño. #juzguenmenosrecenmás”

“PRAY, PRAY so hard for the family & for those who witnessed this tragic event. I took these pics at the exact spot this happened betw 8 & 830, the incident happened at 9. Helicopters flew overhead til 1 am and were back around dawn. I can’t imagine anyone could sleep knowing that the helicopter was searching for a missing child taken by an alligator. I can’t help but wonder if we played with him, did I talk to his Mom?? How does one go home without your baby in tow? 💔 I’ve already seen posts criticizing the parents. I can assure you alligators were not on my mind at all when Channing was in the water. It’s a tiny beach, surrounded by pools, water slides, a restaurant and a fire pit. I can’t conceive that an alligator would be in such a busy, small space. ‪#‎judgelesspraymore‬”