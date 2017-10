Una exasistente de Weinstein denuncia que el productor abusó de ella

Mimi Haleyi dijo que el empresario la retuvo en 2006 en una habitación de su apartamento en Nueva York y la obligó a tener relaciones sin consenso.

Estados Unidos.- Una exasistente de producción de la compañía Weinstein Co. denunció que Harvey Weinstein abusó sexualmente de ella en 2006 en un apartamento del cineasta en Nueva York.

Al describir en detalle lo ocurrido, Mimi Haleyi aseguró que el productor la retuvo en un cuarto que parecía ser de niños, luego la lanzó en una cama y ella intentó infructuosamente escapar, pero él la retuvo y le realizó sexo oral a la fuerza. “Le dije ‘no, no, no’, pero él insistió. Luego le dije: ‘Tengo el periodo, no hay manera de que esto pase, por favor, detente’. Él no aceptaba un no por respuesta”.

Según contó, acompañada por la abogada Gloria Allred, Harvey Weinstein “fue extremadamente persistente y era más fuerte que yo. Me forzó oralmente mientras yo tenía mi periodo. Me sacó el tampón”.

Haleyi dijo entre lágrimas que se sintió “mortificada, incrédula y asqueada”.

“Yo nunca hubiera dejado que me hicieran eso, incluso si hubiese sido una pareja”, contó llorando.

Su defensora, que además representa a otras víctimas del acoso sexual de Weinstein, no precisó si Haleyi presentará cargos criminales o civiles. Pidió al productor de cine que se reúna con ella y haga enmiendas para todas las mujeres afectadas. “Necesitamos justicia para estas víctimas (…) Las disculpas vagas no bastan. Es hora de que haga algo significativo”, pidió Allred.

Haleyi aseguró que solo deseaba hacer una carrera en producción de cine y televisión. Conoció a Weinstein en 2004 en la premiere en Londres de la película ‘The Aviator’. Volvió a verlo en 2006, en el Festival de Cine de Cannes. En una ocasión ella le manifestó su interés de trabajar en alguna de sus películas, él la invitó a su cuarto de hotel y le pidió un masaje.

Ella dice que le respondió que no era masajista, sugiriéndole que pidiera el servicio en la recepción. Otros encuentros siguieron, incluyendo la invitación de Weinstein para que lo acompañara a un desfile de moda en París.

Hasta el momento, son más de 40 mujeres las que han denunciado el acoso sexual de Harvey Weinstein y no pareciera que vayan a dejar de aparecer testimonios. Las policías de Los Ángeles, Nueva York y Londres investigan estas denuncias.

Fuente: Univision