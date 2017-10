Un ufólogo afirma haber hallado unas “pirámides” submarinas

- in Ciencia

Un ufólogo asegura haber localizado dos estructuras submarinas cerca de las Bahamas que dice que podrían haber sido construidas hace millones de años. No obstante, las redes ponen en duda su descubrimiento.

Bahamas-.El ufólogo Scott C. Waring, fundador de la página web UFO Sightings Daily, ha afirmado este miércoles haber localizado a través de los servicios Google Earth y Google Maps dos estructuras subacuáticas que se asemejan a unas pirámides. Estos objetos se encuentran, supuestamente, en el fondo del mar cerca de la isla de Nueva Providencia, en las Bahamas.

Waring estima que estas “pirámides” podrían ser “las más antiguas estructuras” de la Tierra y haber sido construidas hace entre 50 y 100 millones de años, asegurando que su hallazgo prueba que “en un determinado período de tiempo, la isla vecina estuvo poblada por un pueblo similar a los mayas o los aztecas“. No contento con ello, el ufólogo añade a continuación que las supuestas edificaciones “podrían haber sido construidas por los antiguos alienígenas y, probablemente, así sea”.

Sin embargo, estas detalladas explicaciones parece que no han convencido a muchos internautas, que han expresado sus dudas respecto al origen de las estructuras. “No lo llamen ‘una prueba’ cuando está claro que no lo es“, afirmó un usuario de Youtube, que también duda que se trate realmente de pirámides. El hallazgo de Waring es “una gran hamburguesa vacía”, sentenció otro.

Fuente RT