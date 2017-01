Un sismo de 5.4 de magnitud se sintió en el norte de Chile

Un sismo de 5.4 de magnitud se sintió este martes por la mañana en el norte de Chile. Según el informe de la web del Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el epicentro del movimiento estuvo 55 km. al noroeste de la ciudad de Iquique y la profundidad fue de 27 km.

Por el momento no se han reportado daños materiales, ni se ha emitido una alerta de tsunami. El sismo se sintió a las 10: 41 a.m. (08:41 a.m. hora peruana). Al mismo tiempo, otro movimiento del mismo tipo, de 5.4 de magnitud, se sintió en Tacna y Moquegua, al sur del Perú.

El domingo 25 de diciembre, durante la mañana de Navidad, un terremoto de 7.6 sacudió el sur de Chile, cuyo epicentro estuvo a 28 kilómetros al suroeste de Quellón. El movimiento provocó una alerta de tsunami, la cual se levantó horas después. No se repotaron muertes, pero sí daños materiales.

Con Información de Rpp.pe