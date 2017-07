Un robot policía cae a fuente y se descompone al instante

El Knightscope K5 es un robot que tiene como fin patrullar edificios y grandes terrenos. Sin embargo, lo sucedido en Washington DC revela que aún falta mucho para disponer de robots policía.

En un edificio de Washington DC, vieron que el Knightscope K5 había caído a una fuente y no podía levantarse. Dos personas tuvieron que levantarlo y trasladarlo a un taller para rescatarlo de la inutilidad.

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself.

We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn

