Un poderoso ciclón arrasa el noreste de Australia (VIDEO)

Miles de personas fueron evacuadas después de que un ciclón “monstruo” de categoría 4 (en una escala de 5) tocara tierra en la costa noreste de Australia, informan medios internacionales como ABC News.

Los vientos de esta tormenta, alcanzaron más de 260 kilómetros por hora y arrancaron los techos de varios edificios y derribaron multitud de árboles en el estado de Queensland.

#CycloneDebbie impacting Airlie Beach this morning. Conditions will intensify as the system moves closer. Stay inside. Stay safe. #TCDebbie pic.twitter.com/qnNmHETgek

— Qld Fire & Emergency (@QldFES) 28 de marzo de 2017