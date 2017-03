Un muerto y 14 heridos en tiroteo en un club de Ohio

Un muerto y 14 heridos dejó este domingo en un tiroteo en un club nocturno de Cincinnati, en Ohio, norte de Estados Unidos, informó la policía. La policía, que había dado cuenta de al menos dos tiradores, indicó que por el momento se sabe de uno solo. Hay “reporte de un único tirador en este momento, aún investigamos sin hay otros involucrados”, dijo el asistente del jefe de policía de Cincinnati, Paul Neudigate, en Twitter. Antes, la capitana Kimberly Williams había declarado a CNN de la existencia de al menos dos tiradores.

“Estamos seguros de que había más de uno, pero en este punto no estamos seguros si fueron más de dos”, dijo. Asimismo, Neudigate indicó que “el motivo del incidente aún no está claro pero no hay indicios de que esté relacionado con el terrorismo”. El Departamento de Policía de Cincinnati señaló que “hubo 15 víctimas de bala, una de ellas fallecida”.

“Estamos en medio de una situación terrible ocurrida en un club nocturno con múltiples víctimas”, había dicho Neudigate más temprano a WLWT5 News. Cientos de personas se encontraban en el club Cameo cuando se produjo el tiroteo, llevando a muchos a huir de la escena, agregó.

Por el momento no hubo ningún arresto, precisó por su parte el sargento Eric Franz en la cadena ABC, quien describió una “escena de homicidio extensa y compleja”