Un mensaje de WhatsApp salva a 4 personas atrapadas

CDMX.- “Amor”. “Se cayó el techo”. “Estamos atrapados”. “Amor te amo”. “Te amo mucho”. “Estamos en el piso 4”. “Cerca de la escalera de emergencia”. “Somos 4 personas”.

Son los mensajes de WhatsApp que Diana Pacheco envió a su esposo Juan Jesús, minutos después de quedar atrapada en el edificio Álvaro Obregón 286, que se vino abajo el martes.

Los textos llegaron al celular de Juan Jesús hasta las 5:34 de la mañana del día siguiente y fueron, dice, la clave para salvar a Diana y a las otras tres personas.

Cuando vi el mensaje fui con el encargado de la brigada de topos, con el señor Félix, y le hice saber que tenía contacto con mi esposa, quien estaba adentro, que estaba con otras tres personas, entonces él de inmediato me llevó, me dijo que le compartiera el mensaje y pidió los planos del edificio, en eso ya entraron como a las 6 de la mañana y 20 minutos después me dijeron que ya la habían podido sacar”, narró.

Diana trabajaba en el cuarto piso del edificio en el área de recursos humanos de la empresa IPS donde quedó bajo los escombros durante 17 horas, las más largas de sus 30 años.

Empezó a temblar, no nos dio tiempo de salir y se cayó el edificio. Tenía la losa encima, yo alzaba mi brazo y la sentía.

No sabía qué estaba pasando, no sabía si se iba a caer, teníamos encima quinto y sexto piso; éramos cuatro personas”, relató.

Entonces envió los mensajes a su esposo dando su ubicación, pero nunca le llegó la notificación de que él los había recibido. Y en efecto, llegaron 16 horas después, pero llegaron.

Juan Jesús no tenía forma de enterarse en las noticias de que el edificio donde trabaja Diana se había derrumbado, pues no tenía luz en su casa, en Iztacalco.

Así que después de no poder contactarla decidió ir a buscarla, y al llegar se encontró con el lugar en ruinas.

Estaba derrumbado, yo sentía que me moría porque había una lista pegada en un poste y alguien me comentó que era la lista de las personas que se habían salvado nada más… yo sentía que me moría porque no estaba el nombre de mi esposa”, contó.

Mientras los mensajes que Diana le había mandado seguían en el aire, Juan Jesús decidió volverse voluntario con la esperanza de encontrarla.

Unas 16 horas más tarde recibió el WhatsApp que le abrió una esperanza; 40 minutos después, a las 6:20 de la mañana, Diana fue rescatada.

A mí se me hizo eterno, pensé que estaba soñando y sentía mucha desesperación, entonces le mandé el mensaje a mi esposo y creo que sirvió, porque él avisó que en el cuarto piso había gente y fue cuando nos empezaron a buscar en el lugar exacto y nos sacaron”, dijo Diana, quien ahora mismo se recupera de algunas contusiones en el Hospital de la Cruz Roja Mexicana.