Un joven realiza examen perfecto para ingresar a la UNAM (VIDEO)

Lesthat Manelick Martínez López preparó el examen dos meses y medio, ingresó a un curso y estudiaba dos horas diarias

CIUDAD DE MÉXICO.- Lesthat Manelick Martínez López hizo una prueba perfecta y obtuvo 120 aciertos en el examen de ingreso a la UNAM. Con tan sólo 20 años, se considera un joven como todos los demás, no es superdotado y hace lo mismo que otros: “salgo con mis amigos, me divierto, pero la avidez y la tenacidad para lograr lo que se desea es lo más importante, trabajar todos los días por ese lugar y sobre todo aprovecharlo siempre”.

Preparó el examen dos meses y medio, ingresó a un curso y estudiaba dos horas diarias. No era de los alumnos más destacados, pero siempre se esfuerza por conseguir lo que se propone.

Alrededor de las dos de la mañana del sábado de julio de 2017 consultó los resultados y no podía creerlo: “me siento muy contento de pertenecer a la UNAM y emocionado de iniciar (en agosto próximo) la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias”.

No ha sido la primera vez que vive esta emoción ya que realizó el examen de ingreso al bachillerato dos veces. La primera ocasión obtuvo un lugar en el CCH Naucalpan, pero las circunstancias lo obligaron a abandonar sus estudios por algunos meses.

Su proyecto de vida lo tenía bien trazado, así que aplicó para el examen de admisión nuevamente y en esta ocasión obtuvo un lugar en la vocacional 13 del IPN, ahí terminó su bachillerato para después ingresar a la carrera de Ingeniería Biotecnológica en la misma institución el año pasado.

Pero no se sentía a gusto en la carrera y decidió abandonar ese camino en el que no se sentía pleno. El apoyo de su mamá, hermano y familiares siempre estuvo ahí, así que hizo nuevamente el examen a la UNAM, en el que obtuvo 120 aciertos, resultado perfecto.

A los jóvenes que no obtuvieron un resultado positivo, les aconseja que no se frustren, “hay muchas oportunidades no sólo en la UNAM también en la UAM e IPN para lograrlo. Prepárense más, pónganse un objetivo y pregúntense si son felices con lo que son, hay que esforzarse y no confiarse, ser proactivo y autodidacta. No se decepcionen si no obtuvieron un lugar, el próximo año pueden volver a intentarlo”.

Si bien, el examen tiene cierto grado de complejidad, lo principal es la avidez, tenacidad y preparación para la obtención de un lugar que es “una decisión de vida”.