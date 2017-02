¿Un hombre calvo tiene más ventajas?

Los científicos creen que la calvicie evolucionó para señalar una forma de dominio social no amenazante, presente en todos los grupos étnicos.

A diferencia de otras afecciones del cuero cabelludo como la seborrea, la calvicie normalmente es un rasgo hereditario que puede presentarse en todos los grupos étnicos. Esto hizo que un equipo de investigadores cuestionara el hecho de que la alopecia androgénica no se haya extinguido con el paso de los siglos.

INGLATERRA.- Mientras en este momento millones de hombres mantienen preocupados por la caída de su cabello, nuevos estudios están indicando que la calvicie podría estar relacionada a una serie de aspectos beneficiosos, según informa el diario británico The Daily Mail.

Luego de encabezar una investigación sobre el asunto, el doctor Frank Muscarella, de la Universidad Barry en la Florida (Estados Unidos), concluyó que la calvicie en los hombres ha evolucionado “como una señal de apaciguamiento y dominio social benigno, no amenazante“.

Igualmente, el estudio mostró que la alopecia masculina está relacionada a una mayor madurez, educación, nivel social, honestidad e inteligencia, así como a niveles agresivos más bajos.

No obstante, al mostrar una serie de fotografías a un grupo de mujeres durante la investigación, ésta reveló que la percepción del atractivo físico era menor a medida que la calvicie aumentaba.

Frente a esto, Muscarella subraya que, si bien a las mujeres las cautivan los hombres físicamente atractivos, “también se sienten demasiado atraídas por las señales de alta dominación social“.

Otro estudio realizado por Muscarella (aún no publicado), demuestra que no hay una relación directa entre la calvicie de los hombres y la cantidad de parejas sexuales. Aunque necesariamente esto no significa que un hombre calvo atraiga más a una mujer, sí señala que ese aspecto tampoco le impide hacerlo.