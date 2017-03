Un estudiante de 17 años deja pasmada a la NASA tras corregirle un error

Un estudiante británico de 17 años ha puesto patas arriba a la NASA con un mensaje sobre datos erróneos publicados sobre la Estación Espacial Internacional (ISS). Al parecer, estaba analizando los repuntes de radiación de la nave cuando se dio cuenta de que algo no cuadraba: cuando no había radiación, el medidor marcaba -1 en vez de 0. Acto seguido, se puso en contacto con la agencia espacial. Su contestación fue que estaban “al tanto del error”, pero no de que fuera tan frecuente.