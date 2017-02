ÚLTIMA HORA: Tornado causa severos daños en Nueva Orleans (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Zonas aledañas a Nueva Orleans, Lousiana, han resultado severamente afectadas producto de tornados en el área.

De acuerdo a la cadena MSNBC, al menos tres tornados habrían impactado zonas residenciales y negocios. Según el portal NOLA.com, las zonas afectadas se ubican al este de Nueva Orleans. Las lluvias y tormentas siguen aún azotando a la región. Más información en breve.

Here is a another photo from the aftermath of a tornado that touched down in New Orleans East today. @MichaelDeMocker photo pic.twitter.com/BSa7Ik1Qz5

— NOLA.com (@NOLAnews) 7 de febrero de 2017