ÚLTIMA HORA: Donald Trump reacciona ante fallo de la Corte

ESTADOS UNIDOS.- El presidente, Donald Trump, advirtió hoy de que seguirá defendiendo en los tribunales su veto a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y a todos los refugiados, en respuesta a la decisión de una corte de apelaciones que optó por mantenerlo bloqueado.

“NOS VEMOS EN LOS TRIBUNALES, ¡LA SEGURIDAD DE NUESTRO PAÍS ESTÁ EN JUEGO!”, exclamó Trump en un mensaje publicado en mayúsculas en su cuenta personal de la red social Twitter.

SEE YOU IN COURT, THE SECURITY OF OUR NATION IS AT STAKE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de febrero de 2017