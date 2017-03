Uber reanudó sus pruebas de vehículos sin conductor tras accidente

La compañía Uber anunció este lunes que reanudó el programa de prueba de sus vehículos sin conductor en Tempe (Arizona), San Francisco (California) y Pittsburgh (Pensilvania). Este había sido suspendido el sábado tras un choque el día anterior en Arizona en el que estuvo involucrado uno de estos automóviles.

“Nuestros autos autónomos estarán de regreso en las carreteras de Tempe y de Pittsburgh hoy (lunes) por la tarde”, confirmó Uber en declaraciones para la agencia Efe en las que indican que el programa en San Francisco ya reanudó sus funciones por la mañana. El pasado viernes, un vehículo operado por Uber en modo automático, un Volvo XC90, se vio involucrado en un accidente en donde quedó volcado.

Según la portavoz de la Policía de Tempe, Josie Montenegro, el vehículo operado por Uber no fue responsable del accidente, sino que el otro automóvil no le cedió el paso. En el auto de Uber, que estaba en función de conducción automática al momento del accidente, viajaban dos empleados de la compañía en la parte delantera, que no sufrieron heridas. Tras el incidente, Uber retiró este tipo de vehículos en Arizona, Pensilvania y San Francisco.

Con Información de Rpp.pe