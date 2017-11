Tunden en redes al ‘El Burro’ Van Rankin se queja por cobrar 80 mil pesos por su participación en Hoy

- in Espectáculos

El conductor no está feliz por recibir un sueldo de 4 mil pesos por programa de Hoy.

México-.Jorge ‘El Burro’ Van Rankin se encuentra a disgusto con el salario que percibe por su participación en el programa Hoy.

Según lo informado por el portal MSN, durante una entrevista con Adela Micha, Van Rankin reveló que le pagan 4 mil pesos por programa, es decir, 80 mil pesos mensuales.

“¿Tú estás en ‘ Hoy’, no? Hijo, tú trabajas un chorro”, dijo Micha cuestionando el por qué de tantos proyectos, a lo que ‘El Burro’ respondió: “¿Y sabes lo que pagan? Yo me atrevo a decirlo públicamente cuánto me pagan por programa. Cuatro mil varos por programa. Te lo juro por Dios. 80 mil pesos al mes… Para lo que es la televisión, está muy mal pagado”, señaló a su vez que reveló que Esteban Arce tiene un sueldo mayor.

Tal reproche generó una lluvia de criticas ya que hay quienes aseguran que el cómico es un malagradecido que no se detiene a pensar que hay gente que no gana ni 200 pesos al día.

Fuente SDP