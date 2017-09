Tunden en las redes a Ninel Conde por negarse a revelar su edad

La cantante afirma que no dirá su edad, pues de todas maneras no le creen

México.- Ninel Conde celebra el día de hoy 29 de septiembre su cumpleaños, sin embargo, la cantante se niega rotundamente a confirmar su edad, pues afirma que nadie le cree la edad que dice tener.

“Ya para qué digo si no me creen y dicen que no, que tengo 52 y que 60, pues no ya, la edad que uno representa y de la piel que acaricies, y como no acaricio más que a la de mi bebé estoy bien chavita”, dijo la actriz durante una entrevista para el programa Sale el Sol.

Hace apenas unos meses dio de qué hablar precisamente porque una publicación señaló: “El bombón asesino” modificó algunos de sus documentos personales para reducir su edad.

En dicha nota se dijo que en su cédula mexicana Conde tenía como fecha de nacimiento el 29 de septiembre de 1976, sin embargo, en Estados Unidos estaba registrada el mismo día, pero con el año 1971.

Varios fueron los comentarios contra la actriz y cantante.

