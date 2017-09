Tunden en las redes a Eduardo Capetillo por cómo vistió para ayudar

El actor fue fuertemente criticado por como vistió

México.-Decenas de personalidades del mundo del espectáculo se han sumado a las muestras de solidaridad hacia las víctimas del terremoto del pasado 19 de septiembre, pero son pocas las que más allá de los donativos han metido las manos directamente en las labores de rescate y reconstrucción.

Por eso la acción que emprendió Eduardo Capetillo le ha valido no sólo la admiración de su esposa, Bibi Gaytán, sino de algunas personas, particularmente en el Estado de México.

Según informó Univisión, el actor y cantante acudió al área de Tollocan, donde algunas fachadas sufrieron daños e incluso se vino abajo una barda, y sin más tomó una pala para mezclar cemento.

Eduardo sorprendió con sus conocimientos en la materia, ya que también aplicó un colado para fortalecer los cimientos de una cabaña afectada y colaboró en el levantamiento de una cimbra, que son las estructuras de madera que sirven de base para la construcción.

Ante estas acciones, Bibi elogió a su marido en Instagram, donde publicó una fotografía de Eduardo platicando con gente afectada de la zona y el siguiente mensaje: “Orgullosa de mi esposo @capetillo_eduardo gracias PF Tollocan por su apoyo a la Fundación Manuel Capetillo”.

En el evento, dicha fundación también entregó despensas a los más necesitados tras el fuerte sismo no sólo en Tollocan, sino también en La Marquesa, al tiempo que anunció que en un par de semanas más llevará a cabo otro acto solidario en Toluca, la capital mexiquense.

Sin embargo no a todos convenció su buena acción. Y es que en otras fotografías que el mismo Eduardo compartió, los usuarios cuestionaron su ayuda y pusieron en duda su trabajo, pues su ropa no era la adecuada. El actor y cantante escribió: “Entregamos apoyos a los compas de La Marquesa, fuerte abrazo”.

Por esa razón algunos de sus seguidores lo criticaron: “No pos qué trabajador y qué limpiesito, solo pose pa’ la foto mi compa!!!!”, “Cuando se ayuda de corazón se nota! La ropa que traes no es de trabajo y mucho menos las botas no estás nada sucio. No utilicemos las tragedias para mostrar un lado que no tenemos a lo mejor lo tuyo es ayudar de otra manera como comprar víveres o mandar a construir casas, pero no engañes a la gente simulando algo que no es verdad no seas como los políticos”, “Pero cuidado y se embarra… se le nota la ropa de trabajo que se llevó…”, “A poco con botas puedes trabajar o solo lo hiciste para la foto”, “Te hubieras ensuciado poquito las botas para creer lo de las fotos”, “Muy elegante él y trabajando, nomás era para la foto!”.

