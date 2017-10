Tu signo zodiacal tiene un error y esta es la razón

- in Ciencia

By canal44

Ciudad de México.- Gracias a la alineación de las estrellas el hombre pudo nombrar a las constelaciones y creó los signos zodiacales, sin embargo, estos arrastran un error de miles de años.

Los signos del Zodiaco se definen de acuerdo con la posición del sol durante el mes y día de nacimiento de las personas, pero esta relación corresponde a una posición tomada hace más de dos mil 200 años y la cual ya ha cambiado, por lo que los signos zodiacales también.

Fueron los griegos quienes tuvieron la idea del signo zodiacal, que determina características de la personalidad según la constelación bajo la cual nace una persona.

A los astrólogos les gustó la idea y fue ahí que empezaron los problemas para los astrónomos, pues los primeros fijaron unas fechas para esos signos zodiacales.

Por tanto, los nombres se definieron hace más de dos mil años a partir de las constelaciones (estrellas) ubicadas en ese momento en el cinturón de la órbita de la Tierra, explicó en entrevista con Notimex, el presidente de la Sociedad Astronómica de México, Alejandro Farah.

Los astrónomos buscaron durante el año en que se encontraban, en qué posición estaban las constelaciones detrás del Sol y les pusieron un signo. Sin embargo, nunca se ha actualizado y a lo largo del tiempo han generado que se arrastre un error”, detalló.

Actualmente, las constelaciones se han movido casi un mes completo hacia el oeste ya que la Tierra mantiene un continuo balanceo sobre su eje en un ciclo de 25 mil 800 años, lo que causó que los signos zodiacales también se modificaran.

Por ejemplo, mi cumpleaños es el 25 mayo y soy Géminis, pero si calculo con mapas celestes el día y año, resulta que ya soy Tauro”, comentó el experto.

Este balanceo, conocido como movimiento de precisión, es causado por la inclinación del eje de rotación terrestre sobre el plano de la ecliptica, y la atracción gravitacional que produce la Luna sobre la protuberancia ecuatorial de la Tierra y ha provocado un movimiento de 36 grados al oeste.

Así, Aries ocupaba los primeros 30 grados en la elíptica solar, posteriormente, de los 30 a los 60 grados, se encontraba Tauro y así sucesivamente para las 12 constelaciones, lo cual ya cambió.

Farah explicó que no se informa sobre el cambio de signo zodiacal a la sociedad, ya que no todas las personas creen en ellos; además de que no es considerada una ciencia, por lo que para muchos es un dato irrelevante.

Yo ofrezco pláticas a gente interesada para explicar cómo se mueve el cielo, como se calcula su fecha real de constelación y ahí es cuando se enteran de cuál es el signo que les corresponde. Pero la definición se debe a que nosotros como especialistas estamos del lado científico-matemático”, especificó.

Por lo que lo importante de todo esto, sería que la gente entienda por qué le corresponde un signo zodiacal, así como por qué se definió y por qué se mueve la Tierra alrededor del Sol, destacó.

Conocer estos datos, hace que tu mente cambie y seas más exacto, porque aunque no lo uses en tu vida diaria te cambia por completo”, precisó.

El también académico del Instituto de Astronomía de la UNAM agregó también que existe un signo zodiacal llamado Ofiuco, ubicado justamente en el cinturón de lo que son las constelaciones zodiacales.

Sin embargo, este signo fue dejado fuera del zodiaco original hace más de dos milenios, a pesar de que el Sol claramente pasa frente a esa constelación después de pasar por Escorpión y antes de alcanzar Sagitario.

Pero no es tomado en cuenta debido a que es muy pequeño, por lo que nadie lo define”, apuntó.

Los signos zodiacales considerados por la sociedad en la actualidad son: Aries (21 de marzo al 20 de abril), Tauro (21 de abril al 21 de mayo), Géminis (22 de mayo al 21 de junio), Cáncer (22 de junio al 22 de julio), Leo (23 de julio al 23 de agosto), Virgo (24 de agosto al 23 de septiembre).

Libra (24 de septiembre al 23 de octubre), Escorpión (24 de octubre al 22 de noviembre), Sagitario (23 de noviembre al 21 de diciembre), Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero), Acuario (21 de enero al 18 de febrero) y Piscis (19 de febrero al 20 de marzo), los cuales tienen un error de días que deberán tomar en cuenta quienes leen su horóscopo del día.