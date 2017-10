By canal44

Trump sería el primer presidente que no cobra su salario en 50 años

Estados Unidos.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se convertiría en el primer mandatario en más de medio siglo en renunciar a su salario por ocupar el cargo más importante de su país, que asciende a unos 400 mil dólares anuales, en caso de cumplir su promesa de campaña.

En septiembre del año pasado, cuando aún no amarraba la candidatura presidencial del Partido Republicano, aseguró que no tocaría “un sólo dólar” del salario al que tendría derecho en caso de llegar a la Casa Blanca. En un discurso en Nueva Hampshire, declaró: “lo primero que voy a hacer cuando llegue a la presidencia, será renunciar a mi salario, ¿de acuerdo? No significa nada para mí”.

Más adelante, en otro evento, afirmó: “no tocaré un sólo dólar, donaré la totalidad de mi salario cuando me convierta en presidente”.

Con una fortuna calculada en 3.7 mil millones de dólares, el magnate no necesita ese dinero.

En el pasado, Herbert Hoover y John F. Kennedy también renunciaron a su salario y lo entregaron a obras de caridad.

