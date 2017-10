Trump pospone anuncio de su vicepresidente por ataque en Niza

El candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, informó en la noche de este jueves que postergará el anuncio de su compañero de fórmula presidencial previsto para mañana, debido al “horrible ataque” que tuvo lugar en Niza y dejó al menos 70 muertos.

“Ante el horrible ataque en Niza, en Francia, he postergado la rueda de prensa de mañana (viernes) relacionada con mi anuncio de candidato a vicepresidente”, indicó el magnate.

In light of the horrible attack in Nice, France, I have postponed tomorrow's news conference concerning my Vice Presidential announcement.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 14, 2016