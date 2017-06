Trump niega haber pedido a Comey frenar investigación del FBI sobre Flynn

El presidente de Estados Unidos dijo también que está dispuesto a declarar eso bajo juramento sobre el episodio ante el fiscal

El presidente Donald Trump negó este viernes haber pedido detener una investigación del FBI a su ex asesor de Seguridad Nacional y se dijo dispuesto a declarar eso bajo juramento.

Ante la prensa en la Casa Blanca, Trump descartó colusión de su comité de campaña con Rusia y también una eventual tentativa de obstrucción de justicia en la investigación sobre su ex asesor, Michael Flynn, como pareció sugerir el ex jefe del FBI James Comey.

Durante el testimonio que Comey prestó el jueves ante el Senado, dijo cosas “que no son ciertas”, afirmó el presidente.

Al ser consultado sobre el eventual pedido a Comey para que se “olvide” de Flynn, Trump fue enfático: “No dije eso. Lo repito, no dije eso. Y si lo hubiese dicho no habría hecho nada equivocado, de acuerdo con lo que he estado leyendo”, dijo el presidente.

Al mismo tiempo, dijo estar “100%” disponible para prestar un testimonio bajo juramento sobre el episodio ante el Fiscal especial e independiente designado para investigar el papel de Rusia en las elecciones de 2016, Robert Mueller.

“Estaré feliz de poder decirle (a Mueller) lo mismo que estoy diciendo ahora”, dijo Trump.

Aseguró que el país “sabrá en breve” si existen o no grabaciones de sus conversaciones con Comey en la Casa Blanca.

El jueves, Comey ofreció un testimonio demoledor ante el Senado, en que acusó al presidente de mentir a los estadounidenses y de haber presionado para que el FBI deje fuera a Flynn en las investigación sobre el papel de Rusia en las elecciones.

Con Información de Elcomercio.pe