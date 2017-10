Trump Jr. se acuerda del cumpleaños de Clinton y le envía fuerte mensaje

El hijo mayor del presidente Donald Trump decidió ‘celebrar’ el 70º cumpleaños de la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton, el jueves 26 de octubre, con una fuerte crítica en las redes sociales.

Estados Unidos.- Según informó el portal AOL, Donald Trump Jr. tuiteó una publicación que la ex secretaria de Estado había publicado en su cumpleaños del año pasado, en plena contienda presidencial, en la que mostraba una foto de su infancia junto al mensaje “Feliz cumpleaños a esta futura presidenta”.

Pero Trump Jr. aprovechó para añadir una contundente crítica: “Un año después, la arrogancia y el sentirse con derecho a hacer lo que quiera en este tuit es exactamente la razón por la que nunca fue elegida. #maga”.

A year later the arrogance and entitlement in this tweet is exactly why it was never going to happen. #maga pic.twitter.com/zQ68AQpPE0

