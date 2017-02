Trump inventa atentado en Suecia; ‘¿De cuál fumó?’: suecos

BERLÍN.

El Ministerio de Asuntos Exteriores sueco ha pedido al Departamento de Estado de Estados Unidos una explicación acerca de las palabras de ayer del presidente Donald Trump, quien habló ante miles de seguidores de un supuesto ataque terrorista ocurrido en Suecia.

La embajada sueca en Washington se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado estadunidense para aclarar a qué presunto atentado terrorista se refería Trump, informa en su edición digital el diario sueco Aftonbladet.

La frase del presidente estadunidense ha provocado un gran revuelo en Suecia e incluso el ex primer ministro del país, Carl Bildt se preguntó hoy, a través de su cuenta en Twitter, “¿qué se fumó?” Trump, cuando insinuó eso.

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj

Trump relacionó, al parecer, el atentado yihadista contra un mercadillo de Navidad en Berlín, donde murieron 12 personas, con un hipotético acto parecido en el país escandinavo.

El presidente estadunidense mencionó otros ataques, como los de Bruselas o Niza, para reflexionar, a continuación:

En ese mismo mitin Trump había cargado contra los medios de comunicación y se comprometió a seguir combatiendo lo que calificó de “mentiras”, como hizo en las primarias y en las elecciones presidenciales.

La frase relativa al supuesto atentado en Suecia, seguida del comentario de Bildt -exprimer ministro y exministro de Exteriores-, ha generado todo tipo de comentarios irónicos en el país escandinavo, bajo la etiqueta #LastNightInSweden.

Aparecen así comentarios en los que se especula con un “robo masivo de croquetas”, accidentes sin mayores consecuencias o cientos de casos de rotura de dientes por comer pan duro, combinados con otros que denuncian la supuesta manipulación informativa de Trump.

El caso sigue al revuelo causado por una foto colgada en las redes sociales de la viceprimera ministra sueca y titular de Clima, la ecologista Isabella Lövin, junto a siete colaboradoras suyas, en alusión al equipo eminentemente masculino que rodea a Trump.

Just signed referral of Swedish #climate law, binding all future governments to net zero emissions by 2045. For a safer and better future. pic.twitter.com/OqOO2y8BU6

— Isabella Lövin (@IsabellaLovin) 3 de febrero de 2017