Trump, dispuesto a declarar bajo juramento sobre Rusia y James Comey

El presidente de EU dijo que el testimonio de James Comey sirvió para aclarar que no colaboró con rusos y que no incurrió en “obstrucción de la justicia”.

El presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, dijo que está dispuesto a declarar bajo juramento ante el fiscal asesor de la pesquisa sobre la posible injerencia rusa en la campaña presidencial de 2016.

En conferencia de prensa y un día después del testimonio de James Comey ante la Comisión de Inteligencia del Senado, Trump aseguró que su declaración sólo sirvió para dejar en claro que no hubo colusión de su equipo con el gobierno ruso en la presunta intervención, que no incurrió en obstrucción de justicia en sus contactos con el ex director del FBI y que éste es un “filtrador”.

“No hubo colusión, no hubo obstrucción. Es un filtrador, pero queremos regresar a retomar el curso del país. Empleos, balances comerciales, queremos trabajar en eso. Corea del Norte y el Medio Oriente son problemas graves. Nos vamos a enfocar en todos estos temas”.

Ayer, James Comey reveló que fue él quien filtró un memorándum a la prensa para que se hiciera pública la solicitud que Trump le había hecho de poner fin a la investigación contra Michael Flynn, ex asesor de Seguridad Nacional que mintió sobre los contactos que estableció con el embajador de Rusia en Washington, Sergey Kyslyak.

La filtración del memorándum provocó que el Departamento de Justicia instalara a un fiscal asesor para la pesquisa rusa, Robert Mueller, un ex director del FBI que conduce de forma independiente la investigación. Cuestionado por la prensa sobre su palabra contra la de Comey, el presidente dijo que estaría dispuesto a declarar bajo juramento para Mueller y señaló que será en un “futuro” cuando aclare si existen o no grabaciones de su conversación con James Comey.

Con Información de Sdpnoticias.com