Trump dice que usar Twitter le aseguró el triunfo

- in Internacional

By canal44

El mandatario defendió el uso intensivo que hace de Twitter y sus tuits ‘bien elaborados’

EU-.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en una entrevista con la cadena Fox News que las redes sociales le permitieron eludir a aquellos medios de comunicación a los que considera sesgados, en su camino rumbo a la Casa Blanca.

El mandatario defendió el uso intensivo que hace de Twitter y sus tuits “bien elaborados”.

“Dudo que pudiera estar aquí, de no ser por las redes sociales, para ser honesto”, expresó el presidente estadunidense.

Con 40.9 millones de seguidores, en esa red social Trump ha enviado múltiples anuncios de gobierno, ataques personales y amenazas a gobiernos extranjeros.

“Tengo amigos que me dicen que no use las redes sociales”, dijo el presidente estadunidense a Fox News.

Durante la entrevista, Trump dijo que tuitear es como una máquina de escribir. Cuando lo envío, lo pone inmediatamente en su programa”.

Afirmó que suele mandar tuits desde las 6:30 de la mañana, poco antes de los principales noticieros matutinos.

Destacó que al usar Twitter y otras plataformas como Instagram y Facebook, puede eludir a los medios tradicionales a los que acusa de sesgados.

Líderes de todas las ideologías políticas han exhortado a Trump en varias ocasiones mesurar sus mensajes en Twitter, que en ocasiones contienen información errónea y han provocado la ira de aliados y adversarios, dentro y fuera de Estados Unidos.

El jueves pasado, el exsecretario de Estado, John Kerry, denunció el uso intempestivo de Twitter por parte del presidente, afirmando que éste había creado una atmosfera destructiva de “caos político”.

“Cuando alguien dice algo de mí, pudo ocuparme de ello”, indicó Trump a la entrevistadora de la cadena Fox News.

El mandatario también se felicitó por el estilo de sus publicaciones en Twitter, que a veces contienen errores de sintaxis, faltas de ortografía o puntuación errónea.