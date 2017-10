Trump amaga con retirar ayuda de Puerto Rico

El mandatario norteamericano señaló que la ayuda federal no puede mantenerse ‘para siempre’ en la isla devastada por el ‘María’

EU.- Donald Trump de nueva cuenta fue objeto de críticas al amagar con retirar a las agencias federales y al ejército que llevan a cabo labores de ayuda en Puerto Rico.

Desde su cuenta de Twitter, Trump se justificó señalando que “la electricidad y toda la infraestructura era un desastre antes de los huracanes”.

…We cannot keep FEMA, the Military & the First Responders, who have been amazing (under the most difficult circumstances) in P.R. forever!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 de octubre de 2017