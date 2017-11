Trump advierte a Kim Jong Un que hace peligrar a Corea del Norte

- in Internacional

By canal44

Llamó a la comunidad internacional, incluidas China y Rusia, a hacer efectivas las sanciones de la ONU

Seúl.- El presidente estadunidense Donald Trump advirtió hoy al gobernante norcoreano Kim Jong Un que el armamento nuclear y balístico que su régimen desarrolla no le dará seguridad, si continúa amenazando a Estados Unidos y sus aliados.

En un discurso pronunciado ante la Asamblea Nacional de Corea del Sur en su último día de visita a la península, Trump llamó a la comunidad internacional, incluidas China y Rusia, a hacer efectivas las sanciones dictadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para acorralar al régimen de Pyongyang.

“Todas las naciones responsables deben sumar fuerzas para aislar al brutal régimen de Corea del Norte”, dijo.

Trump llamó “a cada nación, incluyendo China y Rusia, a hacer cumplir totalmente las resolución del Consejo de Seguridad. Reducir las relaciones diplomáticas con el régimen y cortar todas los lazos de comercio y tecnológicos”.

El mandatario estadunidense lanzó también una advertencia al líder norcoreano y lo que pareció ser un ofrecimiento para sentarse a la mesa de negociaciones con condiciones.

“Las armas que estás adquiriendo no te están dando más seguridad, están poniendo a tu régimen en gran peligro. Cada paso que tomes en esta oscura senda aumenta el peligro que enfrentas”, interpeló a Kim.

“Corea del Norte no es el paraíso que avizoró tu abuelo (el fundador de Norcorea Kim Il Sung), es un infierno que ninguna persona merece”, dijo Trump ante el aplauso de los legisladores surcoreanos.

El presidente estadunidense dijo que a pesar de las atrocidades que el régimen de Pyongyang ha cometido contra el hombre y la naturaleza, su gobierno está listo para ofrecerle “una senda para un mejor futuro”.

“Empieza con el fin de la agresión de tu régimen. Detén el desarrollo de los misiles balísticos y (emprende) una desnuclearización total verificada”, demandó.

Dijo que Estados Unidos no busca conflicto o confrontación, pero tampoco lo rehúye, y advirtió que el régimen norcoreano erraría si interpreta de manera equivocada la mesura que ha mostrado hasta ahora su gobierno.

“Hoy espero no estar hablando solo por nuestro país, sino por todas las naciones civilizadas, cuando le digo a Corea del Norte: no nos subestimen y no nos pongan a prueba”, precisó.

Insistió en que “vamos a defender nuestro seguridad común, nuestra prosperidad compartida y nuestro libertad sagrada. No pedimos ser traídos aquí, a este península”.

El mandatario enfatizó que “esta es una administración muy diferente de las que Estados Unidos ha tenido en el pasado”, en referencia a las vías diplomáticas de anteriores gobiernos.

“No vamos a permitir que Estados Unidos o nuestros aliados sean chantajeados o atacados. No vamos a permitir que ciudades estadunidenses sean amenazadas con la destrucción”, expuso.

Ratificó que “no vamos a ser intimidados y no vamos a dejar que las peores atrocidades en la historia que se repitan en este terreno por el que peleamos tan duro y sufrimos para asegurar”.

Fuente Agencia