Trump acusó a la prensa estadounidense de no informar sobre los atentados en Europa

El gobierno de Donald Trump difundió una lista de atentados que “no recibieron la cobertura que se merecen”. Para el presidente de los Estados Unidos, ataques como los de Niza o París en Francia no fueron cubiertos de la forma correcta por la “prensa deshonesta” de su país.

Durante su primer discurso como presidente para miembros del Ejército de su país en la base aérea Mc Dill (Florida), Trump dijo que “el terrorismo islámico radical está determinado a golpear a nuestro país”. “Está pasando en toda Europa y ha llegado a un punto en el que no está siendo reportado. En muchos casos, la prensa muy muy deshonesta no quieren reportarlos. Tienen sus razones y ustedes las entienden”.

“El terrorismo islámico radical está determinado a golpear a nuestro país, como lo hicieron el 11 de setiembre, de Boston a Orlando, San Bernardino y en toda Europa. Ya vieron lo que pasó en París y Niza”.

Tras el discurso del presidente, Sean Spicer, vocero de la Casa Blanca, anunció que difundirían una lista de los atentados terrroristas que no fueron reportados adecuadamente. Esta se dio a conocer horas después e incluye 78 ataques como los de París y Niza en Francia, el del mercado en Berlín en Alemania y las matanzas de San Bernardino y el club Pulse de Orlando en Estados Unidos. Además, incluye algunos en países de Asia y África. La mayoría recibió una amplia cobertura mediática en EE.UU. y el resto del mundo.

No es el primer choque entre Trump y la prensa de Estados Unidos, con la que tiene una relación tensa desde que era candidato. A través de su cuenta de Twitter, ataca casi a diario a medios como CNN o New York times, a los que llama “noticias falsas”. El lunes, dijo que todas las encuestas que no le favorecían y eran difundidas por la prensa, también eran falsas.

Con Información de Rpp.pe