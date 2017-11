Tres fuertes sismos sacuden Costa Rica

- in Internacional

By canal44

Según el diario La Nación se registró un fuerte sismo de 6.5 grados en la escala de Richter este domingo en Costa Rica a las 8:28PM., según el primer reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) de la Universidad Nacional.

Costa Rica-.El sismo derribó algunos objetos y provocó que numerosas personas salieran a las calles.

Los informes indican que el epicentro fue localizado 23.9 kilómetros al sureste de Jacó, en Garabito, Puntarenas, con una profundidad de 10 kilómetros.

Pero además cuatro minutos (8:32 p. m.) después de ese movimiento se produjo otro sismo de 5.1 grados, con epicentro localizado 20 kilómetros al sur de Jacó.

También a las 8:36 p. m. ocurrió un tercer sismo de 4.1, con epicentro 20 kilómetros al sur de Jacó. Ambos eventos tuvieron una profundidad de 10 kilómetros.

“Estábamos en Maxi Pali y todas las cosas se empezaron a caer de los estantes. Los niños lloraban y la gente estaba muy asustada. Las cajas los anteojos y todo quedó en el piso. No había gente herida, pero si muy asustados. Yo estaba en la parte de verduras y me cayeron los sifones del agua a la par mía. Los muchachos empezaron a coordinar y sacaron a la gente al punto de reunión, todo fue muy rápido Cuando estábamos en el parqueo vimos los rótulos moviéndose otra vez. No cerraron el supermercado”, dijo Thais Álvarez Vargas, vecina de Jacó al diario La Nación.

Explica el medio de comunicación local que hay reportes de cortes de fluido eléctrico en el centro de Alajuela y Orotina.

“Yo me encuentro en playa Jacó, sentimos un temblor fue muy fuerte teníamos ya mucho tiempo de no sentir un temblor así en Jacó y minutos después se vino otro. Salimos de la casa junto con otros vecinos, en mi cuarto se me quiso caer la pantalla, pero pudimos agarrarla”, dijo al diario Magdalena López, vecina de Jacó.

Por su parte la delegación de Bomberos de Jacó declaró que no hay registro de heridos ni daños. Además, se mantienen activos el servicio de electricidad y agua.

“Se sintió muy, pero muy fuerte. De momento estamos evaluando los daños. Hubo un corto circuito en Palo Seco, ya la unidad de M109 de Parrita se desplazó a ese sitio. Se fue la luz desde Parrita a Matapalo. En Quepos también hubo cortes, pero ya regresó”, aseguró Vladimir Rosales, de la Unidad de Bomberos de Quepos.

Según reportó el Servicio Geológico de Estados Unidos no se reportaron de inmediato víctimas ni daños de consideración. Indicó que, basándose en la información disponible, no había amenaza de tsunami.

“Estamos muy asustados. Hace años que no sentía uno tan fuerte”, dijo Otto Vargas, profesor de una universidad privada, en la capital.

El sismo también fue sentido en Panamá y El Salvador, donde autoridades tampoco reportaron víctimas de inmediato, según publicó El Financiero.

Fuente Mundo hispano