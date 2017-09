Tremenda tacleada deja a jugador de Green Bay noqueado

Estados Unidos.- Aaron Rodgers completó cuatro pases de anotación y los diezmados Packers de Green Bay convirtieron en touchdowns tres balones perdidos por los erráticos Bears de Chicago, para derrotarlos el jueves por 35-14.

Rodgers acertó pases cortos de touchdown con Davante Adams y Randall Cobb para ayudar a que Green Bay edificara una delantera de 21-0 en el segundo cuarto de un encuentro que se interrumpió 45 minutos por una tormenta eléctrica justo al final del primer periodo.

Los Packers superaron a los Bears en la recta final para asegurar el triunfo bajo la lluvia en el Lambeau Field.

Green Bay perdió a otros dos jugadores clave por lesiones. Adams abandonó el campo en camilla en el tercer cuarto, tras recibir un duro golpe de Danny Trevathan en la cabeza. El corredor Ty Montgomery quedó fuera de combate en el primer periodo, por una lesión en el pecho.

Pero los Packers aprovecharon un pésimo encuentro del quarterback Mike Glennon, quien incidió en cuatro balones perdidos. El mariscal de campo soltó el ovoide en la primera jugada a la ofensiva, cuando fue capturado por Clay Matthews.

Tres jugadas después, Rodgers encontró a Cobb con un envío de dos yardas, para poner el marcador 7-0. Los Packers se encaminaron así a la victoria.

This hit on DaVante Adams is awful. Vicious.Hopefully it’s nothing major. Absolute cheap shot.

He’s being taken off on a stretcher. pic.twitter.com/KpFFpk6KQY

— NFL Update (@MySportsUpdate) 29 de septiembre de 2017