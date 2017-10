Tras ofensas, Eugenio Derbez le responde a Consuelo Duval y la desenmascara

- in Espectáculos

By canal44

El matrimonio ‘P. Luche’ sigue haciéndose de palabras.

México-.A pocos días de que a Consuelo Duval se le soltara la lengua y ofendiera a Eugenio Derbez en redes sociales, el actor le contesta y la desenmascara.

Y es que luego de que muy al estilo de “Federica Dávalos de P.Luche” la también actriz llamara “cucaracha de cocina económica e insecto” a su compañero, él habló de ella en una transmisión de Facebook Live.

Todo ocurrió cuando uno de sus seguidores le preguntó si realmente era divertido trabajar con Consuelo, y a Eugenio se le desvaneció la sonrisa.

Y luego dijo la verdad: “Consuelo Duval es Federica, y yo Ludovico. Está basada en hechos reales de nuestras vidas y por eso es tan divertido. Es muy divertido grabar con Consuelo, es muy linda, divertida. Algún día sacaré un libro con anécdotas reales de lo que pasó al grabar la Familia P. Luche”.

Hablando de la serie, Eugenio confirmó que pronto volverá la familia a la televisión. “Sí tengo ganas de que vuelva, pero ya tenemos varios planes. No les puedo contar. No está muerte y viene pronto de regreso. No luego, luego, pero como en un año, año y medio vienen planes”.

