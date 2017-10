Tras el sismo, la actriz Wendy de los Cobos da terapia a damnificados

- in Espectáculos

Compartió que labora con otras fundaciones para acercar a las familias, asimismo ha contribuido para niños en situación de calle, es decir, “siempre estoy haciendo trabajo social porque me encanta servir a los demás”.

CDMX.- La actriz Wendy de los Cobos fue contundente al decir que “la gente que no vive para servir, no sirve para vivir”, por ello ha trabajado a beneficio de los damnificados por los sismos del pasado 19 de septiembre en un albergue donde se desarrolla como voluntaria y da terapias psicológicas gratuitas.

En entrevista, la también psicóloga de profesión señaló que ha contribuido donando en diversos albergues para la reconstrucción de la ciudad.

“En algunos albergues he donado víveres y en otro he trabajado como voluntaria y además he estado dando terapias gratuitas a personas que tienen estrés postraumático”, puntualizó Wendy.

Añadió que como psicóloga siempre ha tenido la vocación de servicio, de manera que no sólo este tipo de eventos “me hacen trabajar en favor de quien lo necesita y hacia la gente desprotegida”.

Recordó que en los sismos de 1985 fue voluntaria en la Cruz Roja y siempre “estoy contribuyendo, trabajo en diversas fundaciones en favor de niños con capacidades distintas, una de ellas es la Fundación Giordanna Nahoul, I.A.P.”, a cargo de la también actriz Roxana Chávez.

La actriz, quien en la serie “El señor de los cielos” dio vida a “Aguasanta ‘Tata’ Guerra”, subrayó que se siente obligada a redoblar esfuerzos para servir hoy en día “al triple o cuádruple a quien más pueda, porque servir para mí es una postura ante la vida, es algo cotidiano, no es algo sólo de ahorita”, finalizó.

Fuente: Excelsior