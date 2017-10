Tras el polémico video Luis Gerardo Méndez pide a sus seguidores no distraerse de lo importante

El actor estuvo en el ojo del huracán esta semana debido a la filtración de una reveladora llamada íntima

CIUDAD DE MÉXICO.- El martes 3 de octubre, TvNotas publicó en portada y en su página web, una llamada que un “misterioso” le hizo a Luis Gerardo Méndez ofreciéndole un trío, el cual aceptó el actor, quien dio detalles del encuentro.

La noticia corrió como pólvora en redes sociales, mismas que fueron utilizadas por los amigos y seguidores de Méndez para defenderlo y atacar a la publicación por revelar detalles tan íntimos del actor.

Uno de los puntos que más se protegieron fue la decisión de llevar una vida sexual como más le parezca y acomode a la pareja.

Después de la llamada y el caos, surgieron algunas teorías sobre el supuesto origen de la nota. Algunos señalaron que se había tratado de un montaje para darle promoción a la nueva obra de teatro de Luis Gerardo y Diego Luna, Privacidad, que se presenta actualmente en el Teatro Insurgentes.

Por otro lado, hay quien cree que fue una “venganza” del gobierno por las constantes críticas del actor.

Aunque Méndez no dejó de tuitear durante toda la semana, este viernes, por fin hizo alusión a dicha nota con este tuit:

No se me distraigan de lo verdaderamente importante. Vendrá mucho ruido. No nos soltemos, hay un país que reconstruir.

— Luis Gerardo Méndez (@LuisGerardoM) 6 de octubre de 2017