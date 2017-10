Transexual violó a una niña en el baño su casa

Michelle Martínez, una mujer transgénero de Casper, Wyoming, fue condenado el 18 de octubre por agredir sexualmente a una niña de 10 años en marzo de este año.

Estados Unidos.-Una mujer transgénero de Wyoming fue declarada culpable de abusar sexualmente de una niña de 10 años en el baño de su casa.

Michelle Martínez, que era conocida como Miguel Martínez antes de identificarse como mujer, fue declarada culpable de abuso sexual en primer y segundo grado en contra de un menor, delitos por los que enfrenta una pena de hasta 70 años en prisión.

La mujer era amiga de la familia y se aprovechó de esa confianza para atraer a la pequeña a su casa, el pasado 23 de marzo.

Varios medios de noticias incluyendo el Daily Caller, Daily Wire, Red Flag News , Silence is Consent, Fox News y Louder With Crowder encabezaron sus artículos para decir que la niña fue agredida sexualmente en un baño, lo que provocó controversia ya que no se especificó en los titulares que no era una instalación pública, sino más bien en una residencia.

Con Información de Univision