ESTADOS UNIDOS.- De acuerdo a la cadena MSNBC, al menos tres tornados habrían impactado zonas residenciales y negocios. Según el portal NOLA.com, las zonas afectadas se ubican al este de Nueva Orleans. Las lluvias y tormentas siguen aún azotando a la región.

#Tornado in New Orleans East this morning. Stay safe all. pic.twitter.com/1LZL6EdWfP

— Timur Akman-Duffy (@TheAkmanDuffy) 7 de febrero de 2017