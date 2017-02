Tom Hiddleston finalmente habló de la ridícula demostración de amor que le dio a Taylor Swift

Se resuelven misterios de la relación.

El romance entre Taylor Swift y Tom Hiddleston pudo haber durado muchísimo menos de lo que esperábamos. Sin embargo, fue tiempo suficiente para que la pareja nos regalara memorables momentos.

Como ese en del 4 de julio de 2016, cuando la cantante celebró la independencia de Estados Unidos en compañía de su selecto squad y su -para ese entonces- novio. El grupo disfrutó de un divertido chapuzón en la playa, y Tom decidió usar un ajustado top con el mensaje: “I

La prenda pasará a los libros de historia como el más notorio, confuso e inspiradora para memes del 2016, por su mensaje y la manera cómo le quedaba al actor.

Internet inmediatamente explotó con preguntas como: ¿Él perdió una apuesta? ¿Es este un síndrome de Estocolmo? ¿Es esta la prueba de que están filmando un video musical? ¿Es un grito de ayuda?

Finalmente, Tom Hiddleston se refirió al momento que quedó marcado en la cultura pop…

“La verdad es que era el 4 de Julio y un día festivo y estábamos jugando, me resbalé y me lastimé la espalda. Me quería proteger del pasto y del sol y dije: ‘¿Alguien tiene una camiseta?’, y una de sus amigas dijo: ‘Tengo esto’, y sacó la camiseta de “I Taylor están obligados contractualmente a poseer. Y todos nos reímos de ello, era una broma”.

Así que la su declaración sobre la camiseta fue: “Fue una broma”, repite. “Entre amigos.”