Todos los detalles sobre la boda de Ximena Navarrete

El sábado 1 de abril en punto de las 20 horas, Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares contrajeron matrimonio en la Capilla de San Ignacio de Loyola (Las Vizcaínas) ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El vestido de la novia fue diseñado por su amigo Benito Santos, el banquete estuvo a cargo de Kohlmann y los wedding planners fueron Jaime González y Alfonso Helfon.

Flores blancas, rosas, alcatraces, velas, adornaron las más de 40 mesas que se colocaron sobre una alfombra blanca que cubría todo el recinto.

La mesa de honor estaba colocada al frente con copas de diferentes tamaños y las iniciales de la feliz pareja. Los invitados y el novio llegaron antes de las 20:00 horas y la novia 10 minutos después del brazo de su padre del brazo Don Carlos.

La pareja bailó como vals de los novios “Mi vida” de Divino.

Ximena bailó con Don Carlos “You’ll Never Find Another Love Like Mine” en la versión interpretada por Michael Bublé.