“Todos la echaremos de menos”: Harrison Ford sobre Carrie Fisher

Acá las nostálgicas palabras del actor a la Princesa Leia.

Harrison Ford se encuentra triste y conmocionado tras la muerte de Carrie Fisher, ocurrida este martes por la mañana.

Primeramente, cuando se enteró que ella sufrió un paro cardíaco durante un vuelo expresó su sentir vía Twitter: “Estoy conmocionado y entristecido por la noticia de mi querida amiga. Nuestros pensamientos están con Carrie, su familia y amigos”.

I’m shocked and saddened to hear the news about my dear friend @carrieffisher. Our thoughts are with Carrie, her family and friends.

