Todos aman a Emma Watson

Bella y Emma Watson son hermosas mujeres, inteligentes, con ambiciones, libres de espíritu y sobre todo reconocidas por millones de personas. Es por eso que no existía mejor persona que Emma para interpretar a la princesa que era considerada el bicho raro del pueblo en la nueva versión live action de La Bella y la Bestia, la cual ya se encuentra en cartelera.

“Bella me inspiró desde niña a querer más, a no quedarme en lo que se esperaba de mí. Me enseñó a saber quién soy y quién puedo ser. Fue un personaje que siempre resonó en mi cabeza y que estoy segura de que ha hecho de mí la persona en la que me he convertido”, reconoció Emma Charlotte Duerre Watson.

Y es que desde los 4 años la intérprete estaba enamorada de Bella, afirma que percibía en el personaje una joven enérgica que decía lo que pensaba, luchaba por sus ambiciones, era independiente y sobre todo quería conocer el mundo.

“Estaba loca por todo, estaba tan enamorada. Era tan divertida y tan romántica, pero de una forma que no la sentía planificada como en otros cuentos de hadas, al tener la sensación de que Bella y la Bestia realmente no se gustan al principio, tampoco se llevan bien y después crean una amistad y se enamoran. Había algo tan bello en eso para mí y me encanta desde entonces”, expresó quien rechazó el papel de Cenicienta hace un par de años debido a que no sentía que tuviera algo en común con la princesa de la zapatilla perdida.

Su amor por el filme y los personajes principales es tanto que para Emma llegar a vivir en su mundo es simplemente increíble, pero al mismo tiempo siente cierta presión por no hacer algo que desagrade al público.

De ahí que la presión sea grande. “A la del público estaba acostumbrada, pero esta vez vino de mi propio yo diciéndome ‘ni se te ocurra hacerlo mal’”, admitió la actriz. “Mi carrera es de lo más inusual. Porque son pocas las actrices que se ven interpretando a sus héroes de juventud. Y yo voy por la segunda”.

Cabe mencionar que Watson únicamente solicitó algo al director para aceptar el papel y fue que le ofreciera una Bella con una historia interesante, que fuera algo más que una chica, es por eso que los fans están ansiosos por saber lo que Emma le brindará a Bella.

Alma de activista

Cumpliendo con su labor como embajadora de buena voluntad de la ONU, en 2014, Emma Watson lanzó la campaña HeForShe –iniciativa que lucha por la igualdad de género y tiene un programa de becas que llevan su nombre– la cual ha progresado con el paso de los años logrando convertirse en un movimiento feminista.

Hace algunos meses, en el foro mundial One Young World, quien interpretó a Hermione Granger en la saga entera de Harry Potter confesó que después de dos años de haber lanzado HeForShe sus mayores esperanzas y sus peores temores se confirmaron.

“Acababa de abrir la caja de Pandora, había recibido una gran ovación y al mismo tiempo críticas como nunca en mi vida había experimentado y el comienzo de lo que se convertiría en una serie de amenazas”, expresó en HeForShe Impact 10x10x10, un discurso durante el foro One Young World.

“Los últimos dos años han sido como mínimo una prueba de fuego, en los cuales he aprendido lo poco y lo mucho que sé. Era mi aterrador primer paso como activista: una palabra que jamás pensé que utilizaría para describirme. Porque la verdad es que nunca ha sido cuestión de ser activista, sino de elegir hacerme visible”.

Y es que además de ser una feminista abiertamente declarada, Emma es una de las figuras públicas más populares de los últimos años, hecho que le provoca problemas de vez en cuando, como su participación en la portada de Vanity Fair en la cual fue retratada y mostró una parte de su seno, lo cual desató la ira de los cibernautas y comenzaron a criticarla muy duro por considerar que con esa imagen estaba fallando al discurso feminista.

“La sesión en sí misma fue un poco desconcertante porque probamos de todo en ese rodaje. Fue increíblemente artístico, me involucré y me comprometí con Tim. Estaba muy emocionada por lo interesantes y hermosas que serían las fotografías. Pero sí, algunas personas han preguntado y les he dicho ‘¿hay algo controvertido en todo esto?’”, expresó Watson y agregó:

“El feminismo es acerca de darle oportunidad a las mujeres. El feminismo no es un palo para golpear a otras mujeres. Es acerca de la libertad, la liberación. Es acerca de la igualdad. Realmente no sé qué tienen que ver mis tetas con esto. Es muy confuso. Esto sólo me deja ver cuántas equivocaciones e incomprensión hay acerca del feminismo. Estoy confundida. Mucha gente está confundida. Estaban diciendo que no puedo ser feminista… y tener bubies”.



Moda reciclada

En cuanto a la moda se refiere, Watson es un ícono innovador del gremio artístico, esto debido a que es de las primeras celebridades en vestir únicamente alta costura reciclada, así lo mostró desde el Met Gala 2016.

“Tomé una decisión el año pasado, de que sólo usaría moda sustentable en la alfombra roja. Se trata de tomar algo que es un contaminante masivo en el planeta, como las botellas de plástico, y de encontrar la forma de darle un nuevo propósito”, explica la oriunda de París a la prensa.

De igual manera Emma expresa que la industria de la moda es el segundo contaminante más grande de agua potable en el mundo. Tiene un impacto ambiental muy grande, y un gran impacto humano, “para mí ya no alcanza con que sea una pieza hermosa, quiero asegurarme que no esté dejando una marca negativa”.

“Intenté crear un vestido con mi estilista que tuviera distintos elementos, que yo pudiera usar y volver a ponerme. Para mí ese es el futuro de la moda, eso es lo que la moda puede y debería hacer: innovar”, puntualizó quien interpretó a Ila en Noé.



Belleza natural

Es cierto que el rostro de Emma se ha convertido en uno de los más bellos de la industria del entretenimiento, pero no es algo por lo que alardee o se crea la más hermosa de todo el universo, ella simplemente nació así. Lo que sí acepta la actriz francesa es que tiene una piel muy delicada y por eso únicamente utiliza productos orgánicos con cosméticos a base de aceite de joroba.

“Es lo único que utilizo para quitarme el maquillaje. El resto, un poco de todo lo que me encuentro por ahí. Además bebo litros de agua. Corro y practico yoga y meditación. Me centra. Me hace una persona mucho más sonriente y optimista”, comentó en entrevista.