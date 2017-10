Todo estaba listo para que Lili regresara pero al final Raúl dice qué pasó

- in Espectáculos

Lili Estefan dejó a sus fans “vestidos y alborotados” Y es que aunque Raúl de Molina anunció este martes que su compañera regresaría este día al programa de El Gordo y la Flaca, el conductor confesó que la cubana aún no está lista.

Estados Unidos.- “Gracias por acompañarme de último momento porque yo lo puse en mi Instagram… ayer mismo yo estuve hablando muchísimo con ella, pero Lili se levantó hoy y no se sentía bien, ella va a estar con nosotros en los próximos días. Me había dicho a mí ayer que venía, los productores sabían, pero no se siente bien esta mañana, te doy las gracias (Clarissa) por acompañarme”, dijo Raúl de Molina al comenzar el show de entretenimiento.

Y agregó: “Le mando a Lili un abrazo, un beso de todo corazón”.

Fue hace casi tres semanas cuando Lili Estefan informó a sus televidentes que se encontraba separada de su esposo y padre de sus hijos, Lorenzo Luaces.

A partir de esa fecha se le dieron días libres para recuperarse y algunas conductoras como Alejandra Espinoza, Daniela di Giacommo, Clarissa Molina y Marlene Favela han tomado su lugar de forma provisional.

Raúl de Molina se ha mostrado al pendiente de su amiga y compañera.

Aunque muchos usuarios se mostraron conmovidos con el anuncio, otros le reclamaron su falta de profesionalismo: “Que pasó Lili, la vida y el trabajo es el trabajo qué falta de profesionalismo”, “ojalá la despidan de Univisión por poco profesional así como lo hicieron con Bárbara Bermudo que era el alma de Primer Impacto”, “Solo es un divorcio que dé gracias a Dios que no es una enfermedad lo que tiene ya mejor que se retire y deje a la gente joven su puesto”, “Yo creo que como profesional ya tiene que regresar al trabajo y tanto que hablan y hablan de los artistas cuando les está pasando esto y hasta investigan hasta que encuentran el motivo del divorcio no dejan de hablar de los artistas y ahora porque eres tú la del problema ni trabajas y no te apareces y ni quien hable o diga algo de ti… por favor”.

Fuente: Mundohispanico.com