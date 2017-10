Tiroteo en Universidad de Utah deja al menos un muerto, buscan al sospechoso

Los hechos se registraron en Estados Unidos

Estados Unidos.-Agentes de la Policía de Salt Lake City buscan al autor de un tiroteo cerca de la Universidad de Utah la noche del lunes que dejó al menos un muerto, informó el medio KUTV News.

DPS Helicopter crew responding to support University of Utah Police.

De acuerdo con informes policiales, la víctima habría muerto dentro de un coche en la boca de un cañón cerca de las instalaciones universitarias.

. @jonesnews reports building by building search at the University of Utah. #uofushooting pic.twitter.com/DLUOIBCIYh

— Heidi Hatch (@tvheidihatch) 31 de octubre de 2017